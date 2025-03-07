Названа полезная альтернатива сливочному маслу

Топленое масло гхи - полезная альтернатива обычному сливочному маслу, оно не только улучшает общее состояние здоровья, но и способствует борьбе с воспалениями и избыточным весом, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Фарисеева. По ее словам, продукт богат омега-3 жирными кислотами и витаминами, что делает его рекомендованным для ежедневного потребления, передает Day.Az.

Масло гхи - это топленое масло, приготовленное из обычного сливочного масла, оно является его более полезной альтернативой. В нем содержится достаточное количество омега-3 жирных кислот, много витаминов А и Е, что делает его одним из самых рекомендуемых к употреблению. Оно обладает противовоспалительным эффектом за счет бутират-соли и эфиров масляной кислоты. Это вещество способно снимать воспаление с различных органов и кожи. Помогает похудеть. Как ни парадоксально это звучит, но продукт с высокой концентрацией жира борется с ожирением, - пояснила Фарисеева.

По ее мнению, суточная норма потребления масла гхи составляет не более шести чайных ложек. Кроме того, отметила нутрициолог, продукт подходит даже людям с непереносимостью лактозы.

Для большинства людей суточная норма потребления составляет две-три чайные ложки, допустимая норма - до шести чайных ложек в сутки. Можно употреблять людям с непереносимостью лактозы. В отличие от сливочного масла, гхи не содержит белок, лактозу и казеин, а только их следы, насыщает организм витамином А. Этот полезный компонент является антиоксидантом, поддерживает иммунитет, здоровье глаз, кожи и выполняет еще множество функций в организме, - резюмировала Фарисеева.