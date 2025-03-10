Почему мы так хотим съесть сладкое после еды?

Исследователи из Института метаболических исследований общества Макса Планка выяснили, почему даже после сытного приема пищи многим хочется чего-то сладкого.

Как передает Day.Az, работа была опубликована в журнале Science.

Оказалось, что этот процесс имеет биологическую основу и связан с активностью определенных нейронов в мозге.

В ходе экспериментов на мышах ученые обнаружили, что даже после полного насыщения животные продолжали употреблять сахар. Ключевую роль в этом процессе играют POMC-нейроны, которые обычно подают сигнал о сытости. Однако при потреблении сахара эти клетки начинают вырабатывать не только сигналы насыщения, но и β-эндорфин - вещество, воздействующее на опиоидные рецепторы и вызывающее чувство удовольствия. Именно этот эффект заставляет организм продолжать есть сладкое, несмотря на отсутствие реального голода.

Интересно, что механизм активируется уже на стадии восприятия вкуса сахара. Ученые обнаружили, что даже если организм ранее не сталкивался с этим продуктом, его вкус сам по себе запускает выработку β-эндорфина. Исследования на людях показали схожую реакцию: анализ мозговой активности добровольцев, пробовавших сладкий раствор, подтвердил, что те же участки мозга, отвечающие за насыщение, реагируют и на поступление сахара.

По мнению специалистов, это открытие может стать основой для новых методов лечения ожирения. Сегодня уже существуют препараты, блокирующие опиоидные рецепторы мозга, но их эффективность в снижении веса уступает современным средствам подавления аппетита. Ученые предполагают, что сочетание различных подходов может дать более выраженный эффект, однако для этого необходимы дополнительные исследования.