Опасные последствия безуглеводной диеты

Люди продолжают экспериментировать с системой своего питания, и зачастую эти новшества оказываются для организма губительными.

Кандидат медицинских наук, врач-диетологв беседе с " Радио 1 " назвал главные неприятные последствия безуглеводной диеты, передает Day.Az

Метаболические нарушения: кетоз или кетоацидоз - накопление кетоновых тел в крови, что создает мощную дополнительную нагрузку на почки и на печень. Далее это приводит к нарушению кислотно-щелочного баланса организма и увеличивает риск развития различных заболеваний, среди которых на первом месте стоит "подагра".

Дефицит важных веществ: нехватка пищевых волокон, витаминов группы В, магния.

Негативное влияние на органы: повышенная нагрузка на почки из-за избытка белка, риск обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушение щитовидной железы, проблемы с пищеварительной системой из-за недостатка клетчатки.

Психологические симптомы: утомляемость, слабость, проблемы с концентрацией внимания, раздражительность, подташнивание, головные боли.

По словам врача, не у всех будут появляться такие симптомы, однако никто не застрахован.

"Наибольшая опасность безуглеводной диеты для беременных и кормящих, для людей с заболеваниями почек, для диабетиков, для некоторых спортсменов и людей с нарушенной работой щитовидной железы", - заключил эксперт.