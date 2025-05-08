Этот вид ножа должен быть на каждой кухне

Многие люди используют для готовки маленькие овощные ножи, которые далеко не всегда хороши и удобны. Куда эффективнее шеф-ножи, например, сантоку, сообщил РИАМО бренд-шеф крупной компании и историк кулинарии Антон Прокофьев , передает Day.Az .

"Многие хозяйки часто используют для готовки небольшие овощные ножи. Как следует из названия, нож предназначен для чистки и нарезки овощей. Но такие ножи не подходят для шинковки, им не хватает длины разреза, ими неудобно прорезать продукты на всю длину и им не достает массы, чтобы оказывать давление на продукты", - объясняет Прокофьев.

Он добавил, что куда эффективнее шеф-ножи. Оптимальная длина такого изделия - около 15-18 см. При этом они могут иметь разную форму лезвия. Есть разновидность сантоку, этот тип больше подходит для работы с овощами.

В первую очередь нож должен быть надежным и удобным инструментом. Не стоит забывать о поварском хвате, когда большой и указательный пальцы держат нож за рукоять у начала лезвия. Такой метод поможет избежать порезов и так удобнее нарезать овощи.