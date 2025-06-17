Неожиданные продукты, которых следует избегать в жару

Летом в жару многие люди отдают предпочтение "холодным" блюдам, а "горячее" оставляют в стороне. Однако такой подход может навредить здоровью, особенно пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, язвенная болезнь, панкреатит и холецистит, предупредила в разговоре с "Газетой.Ru" врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Евгения Мельникова, передает Day.Az.

"В частности, в жару не рекомендуется есть такое всеми любимое лакомство, как мороженое. Этот высококалорийный продукт с большой долей жирности и сахара, помимо того что перегружает систему пищеварения и плохо усваивается, переохлаждает слизистую оболочку верхних дыхательных путей и приводит к спазму сосудов и, как следствие, возникновению острых респираторных заболеваний (ОРЗ)", - отметила Мельникова.

По ее словам, не лучшим решением будет и охладиться молочным коктейлем, квасом или лимонадом. Эти сладкие напитки только усилят чувство жажды и сохранят больше тепла, так как препятствуют нормальному потоотделению и увеличивают риск обезвоживания.

"Безусловно, организм нуждается в дополнительной жидкости, так как идет его большая потеря с потом, но делать это необходимо правильно. Предпочтите воду, чай, компот, морс", - подчеркнула гастроэнтеролог.

Также врач обратила внимание, что лето - это не только сезон пикников и отпусков, но и пищевых токсикоинфекций. Поэтому во время путешествий рекомендовано исключить скоропортящиеся продукты: молоко, творог, сметана, яйца, колбасы, консервы, салаты, заправленные майонезом, пирожные с кремом.

"Высокие температуры - это риск размножения патогенных бактерий в данных продуктах питания. Как следствие, тошнота, рвота, диарея, болевой синдром в животе, повышение температуры тела. Во избежание неблагоприятных последствий в дороге придерживайтесь простых правил питания: сухие перекусы (печенье, крекеры); бутилированная вода; личная гигиена (вымойте руки перед приемом пищи); термическая обработка продуктов при температуре 80-100 градусов; соблюдайте сроки и условия хранения продуктов", - посоветовала специалист.