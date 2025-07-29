Названы самые "потливые" продукты в летнюю жару

Употребление некоторых продуктов может провоцировать повышенное потоотделение в жаркую погоду. Об этом "Известиям" рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам эксперта, такие продукты, как кофе, шоколад, свинина, острые специи и сладкие газированные напитки, вызывают термогенный эффект - при их переваривании организм выделяет дополнительное тепло, что усиливает потливость.

"Для профилактики гипергидроза (повышенной потливости) рекомендуется тщательно соблюдать правила гигиены, отказаться от курения и приема спиртных напитков, придерживаться правильного питания, сократить стрессовые факторы", - отметила специалист.

Лялина порекомендовала увеличить в рационе долю зелени, зеленых овощей и цитрусовых. Также важно соблюдать питьевой режим и носить одежду из натуральных тканей.