https://news.day.az/gurmaniya/1770588.html Названы самые "потливые" продукты в летнюю жару Употребление некоторых продуктов может провоцировать повышенное потоотделение в жаркую погоду. Об этом "Известиям" рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Названы самые "потливые" продукты в летнюю жару
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