Развеян миф о пользе 30 грамм коньяка для здоровья

Бытует мнение, что 30 граммов коньяка улучшает кровообращение, помогает усвоению витамина C, снимает спазмы и даже поддерживает иммунитет. Такие высказывания опираются на мифы или устаревшие представления, рассказал "Газете.Ru" врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, передает Day.Az.

"Алкоголь не может рассматриваться как средство профилактики или лечения. Даже минимальные дозы спиртного - в том числе те самые "30 граммов" - запускают целый каскад биохимических реакций в организме: изменяется работа печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой системы, а главное - нарушается работа центральной нервной системы. И даже если расширение сосудов действительно происходит кратковременно, оно сопровождается последующим резким сужением и может спровоцировать скачки давления, особенно у людей с гипертонией", - объяснил доктор.

Заявления о том, что коньяк помогает усваивать витамин C, по словам врача, тоже не имеют научного подтверждения.

"Наоборот - алкоголь ухудшает всасывание и метаболизм многих витаминов, включая С, В1, В6 и фолиевую кислоту. Кроме того, этанол повреждает слизистую желудка и может усиливать воспалительные процессы, а не снимать их. Что касается снятия спазмов - этанол действительно может оказывать кратковременный расслабляющий эффект на гладкую мускулатуру. Но это симптоматическое влияние, а не лечение. Использовать алкоголь в этом качестве - все равно что тушить пожар бензином: в момент может стать "легче", но в долгосрочной перспективе - это путь к зависимости и разрушению здоровья", - рассказал нарколог.

Даже умеренное употребление, если оно регулярное, повышает риски развития онкологических, сердечно-сосудистых, психических и когнитивных расстройств.