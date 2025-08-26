13-летний подросток умер из-за лапши быстрого приготовления

В Каире, Египет, подростка, который съел три пачки сырой лапши быстрого приготовления, не смогли реанимировать. Об этом пишет Ynet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

13-летний мальчик по имени Хамза поужинал неприготовленной лапшой, вернувшись с вечерней молитвы. По словам его отца, примерно через полчаса он стал жаловаться на рвоту, потливость и сильную боль в животе, а затем упал в обморок. Хамзу срочно доставили в больницу. Врачи предположили, что он отравился, и поручили перевести его в токсикологический центр. По дороге туда мальчика не стало.

После инцидента полицейские арестовали владельца магазина, где подросток купил лапшу. Они провели с ним допрос, а также отправили на анализ образцы его продуктов. Как пишет Alarabiya, экспертиза не нашла ничего подозрительного в лапше. Мальчика не стало из-за того, что он съел слишком много сырой лапши. Так как она твердая, это могло привести к непроходимости пищеварительного тракта и фатальным проблемам с кишечником.