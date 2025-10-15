Назван домашний способ определить натуральность сыра

Дешевый сыр на полке магазина, скорее всего, окажется сырным фальсификатом с растительными маслами. Об этом "Газете.Ru" рассказала пищевой технолог, директор по качеству ТнВ " Сыр Стародубский" Анна Дьячкова, передает Day.Az.

"Если на полке мы видим "сыр" за условные 300 рублей, это повод задуматься: перед нами либо акционный товар, - но такие большие скидки бывают редко, - либо вовсе не сыр, а его подобие, молокосодержащий продукт", - предупредила она.

По словам эксперта, только на сырье у производителей уходит 40-50 рублей на килограмм.

"Для производства 1 кг натурального сыра нужно примерно 10-11 л молока. Литр качественного молока у крупных проверенных производителей сегодня стоит примерно 40-50 рублей. И это только сырье", - рассказала директор по качеству.

Она добавила, что себестоимость продукта также складывается из расходов на закваску, ферменты, упаковку, оплату электроэнергии, воды, зарплаты сотрудникам, логистику и амортизацию оборудования.

Эксперт объяснила, что молокосодержащий продукт отличается наличием растительных масел в составе, чаще всего, кокосового или пальмового.

"По этой причине стоит такой продукт дешевле. Он не является вредным, но его свойства, в первую очередь вкусовые и питательные, отличаются от настоящего сыра. В молокосодержащем продукте меньше витаминов A, D, E, кальция и аминокислот", - отметила Дьячкова.

Она заключила, что для определения натуральности сыра поможет простой домашний тест.

"Натуральный сыр плавится при нагреве равномерно, тянется нитями, образует однородную мягкую массу. Продукт с заменителями жиров склонен к расслоению: выделяются жирные капли, масса становится зернистой, крошащейся, появляется резкий запах маргарина", - добавил эксперт.