Врач подсказал лайфхак для максимальной пользы из чашки кофе

Кардиолог Аурелио Рохас подсказал лайфхак, который позволит извлечь максимальную пользу из утренней чашки кофе. Его слова приводит издание Deia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рохас пояснил, что сразу же после пробуждения происходит всплеск кортизола - гормона стресса. В результате у человека повышается уровень энергии. Если в этот момент выпить кофе, то кофеин станет дополнительным импульсом для организма, но его действие будет кратковременным, поэтому вскоре человек почувствует спад уровня энергии.

"Откладывая первую чашку на час-полтора, вы используете период падения кортизола и максимизируете эффект кофеина. Если вы сегодня пьете кофе сразу после пробуждения, начните откладывать его на 15-20 минут каждый день, пока не достигнете этого окна", - порекомендовал Рохас. В период ожидания он призвал выпить стакан воды, найти естественное освещение и позавтракать продуктами с высоким содержанием белка и клетчатки, чтобы взбодриться.