Гастроэнтеролог назвал помогающие легче перенести новогоднее застолье напитки

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, какие напитки помогут легче перенести новогоднее застолье.

Как передает Day.Az, их врач назвал в беседе с "Газетой.Ru".

В первую очередь врач посоветовал пить свежевыжатые овощные или смешанные соки, например, из моркови, огурца, яблока, лайма и имбиря. Правда, пить их нужно не на голодный желудок. А вот от натуральных лимонадов и соковых напитков он посоветовал отказаться. Белоусов объяснил, что они содержат слишком много сахара.

"Еще один вариант - натуральные ферментированные напитки: домашний квас, комбуча без избытка сахара или кефирные напитки. Органические кислоты, возникающие при ферментации, благоприятно воздействуют на работу печени и кишечника", - отметил доктор. Он также уточнил, что ферментированные напитки нужно пить с осторожностью людям, у которых есть гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь или сахарный диабет второго типа.

Любителям теплых напитков Белоусов порекомендовал готовить травяные отвары и настои, например, из мяты и шиповника или имбиря, корицы и цитрусовой цедры. Кроме того, он посоветовал во время застолья пить газированную минеральную воду, в которую можно также добавить немного лайма, розмарина или ягод.