Как определить некачественное оливковое масло?
"Вечерняя Москва" выясняла вместе со специалистом, как определить поддельное оливковое масло, передает Day.Az.
По словам кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елены Соломатиной, производство настоящего оливкового масла очень дорогое, поэтому зачастую производители подделывают состав продукта, чтобы снизить его себестоимость. Что может насторожить:
- невысокая цена - оливковое масло не может стоить дешево, потому что процесс его производства очень трудоемкий и требует большого количества сырья (оливок);
- цвет емкости - качественный продукт будет продаваться в темной бутылке из толстого стекла зеленого цвета. Прозрачная тара намекает на некачественное масло;
- вкус - у хорошего оливкового масла в послевкусии будет горчинка, но не прогорклость;
- оттенок масла - сам продукт будет желтого цвета с легким зеленоватым подтоном;
- страна изготовления - на этикетке нужно проверить, что масло было произведено в регионе, где произрастают оливки. Как правило, это Италия или Испания;
- агрегатное состояние - если убрать качественное масло в холодильник, оно застынет.
- Если масло остается жидким в холодильнике, с большой вероятностью его разбавили другим растительным маслом. Поэтому лучше отдавать предпочтение проверенным производителям. Так выше шанс купить качественный продукт, - напомнила Соломатина.
Специалист также предупредила, что в составе продукта ни в коем случае не должны быть указаны примеси.
- Если в продукте есть сторонние добавки, с большой вероятностью он был разбавлен более дешевыми видами растительных масел. В составе должны быть указаны только оливки и первый отжим масла, - заключила диетолог.
