Кардиолог объяснила пользу апельсинового сока для сердца

Свежевыжатый апельсиновый сок признан полезным напитком для здоровья сердца благодаря содержанию антиоксидантов, улучшающих состояние сосудов и предотвращающих развитие атеросклероза, сообщила кандидат медицинских наук, кардиолог, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Эльвира Хачирова, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

По ее словам, антиоксиданты гесперидин и кверцетин укрепляют сердце, калий способствует нормализации давления, а витамин C препятствует окислению частиц плохого холестерина, защищая сосуды от повреждений. Напиток обладает свойствами снижения риска тромбообразования и инфарктов.

Однако Хачирова предостерегла от употребления пакетированных соков, поскольку они теряют значительную часть полезных веществ и содержат большое количество сахара, провоцируя всплеск уровня глюкозы и повышая риски диабета и сердечных заболеваний.

- Свежевыжатый апельсиновый сок в количестве 150-200 миллилитров в день - полезное дополнение к сердечно-здоровой диете. Золотым стандартом остается цельный фрукт: вы получаете те же полезные вещества плюс клетчатку, которая смягчает гликемический отклик и поддерживает микрофлору кишечника. Мой совет: отдавайте предпочтение цельным апельсинам, а сок рассматривайте как приятное и полезное дополнение, а не замену, - заключила кардиолог.