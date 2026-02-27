Нутрициологи утверждают, что блины - это настоящий суперфуд. При этом их не рекомендуют есть в большом количестве. "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, чем полезны блины и кому опасно их есть, передает Day.Az.

Польза блинов

По словам специалиста, многое зависит от состава, количества и начинки, но блины действительно полезны для здоровья:

они являются хорошим источником энергии благодаря высокому содержанию углеводов;

если в составе есть яйца и молоко, то можно считать, что и белковая составляющая присутствует;

в блинах содержатся витамины группы В, фолиевая кислота и фосфор;

так как это теплое блюдо, оно хорошо усваивается, особенно в холодное время года, а также блины могут дополнительно согреть организм.

Вред блинов

Тем не менее диетолог предупредила, что это высококалорийное блюдо и может негативно сказаться на фигуре:

- Если блин с маслом и начинкой, то калорийность может превышать 300 килокалорий на один блинчик.

Кроме того, блины не рекомендуется есть:

при обострении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), таких как гастрит и панкреатит;

нарушении толерантности к глюкозе;

непереносимости глютена, молочных продуктов;

аллергии на яйца;

ожирении.

- Следует помнить, что чрезмерное употребление блинов может оказать негативное влияние даже на здоровый организм. Поэтому во всем важно соблюдать меру. В зависимости от начинок один-два блина никому не навредят, если у человека нет каких-то проблем со здоровьем, но больше трех-четырех штук употреблять все-таки не рекомендуется, - подчеркнула собеседница "ВМ".

Самые полезные начинки для блинов