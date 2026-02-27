Чем полезны блины?
Нутрициологи утверждают, что блины - это настоящий суперфуд. При этом их не рекомендуют есть в большом количестве. "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, чем полезны блины и кому опасно их есть, передает Day.Az.
Польза блинов
По словам специалиста, многое зависит от состава, количества и начинки, но блины действительно полезны для здоровья:
- они являются хорошим источником энергии благодаря высокому содержанию углеводов;
- если в составе есть яйца и молоко, то можно считать, что и белковая составляющая присутствует;
- в блинах содержатся витамины группы В, фолиевая кислота и фосфор;
- так как это теплое блюдо, оно хорошо усваивается, особенно в холодное время года, а также блины могут дополнительно согреть организм.
Вред блинов
Тем не менее диетолог предупредила, что это высококалорийное блюдо и может негативно сказаться на фигуре:
- Если блин с маслом и начинкой, то калорийность может превышать 300 килокалорий на один блинчик.
Кроме того, блины не рекомендуется есть:
- при обострении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), таких как гастрит и панкреатит;
- нарушении толерантности к глюкозе;
- непереносимости глютена, молочных продуктов;
- аллергии на яйца;
- ожирении.
- Следует помнить, что чрезмерное употребление блинов может оказать негативное влияние даже на здоровый организм. Поэтому во всем важно соблюдать меру. В зависимости от начинок один-два блина никому не навредят, если у человека нет каких-то проблем со здоровьем, но больше трех-четырех штук употреблять все-таки не рекомендуется, - подчеркнула собеседница "ВМ".
Самые полезные начинки для блинов
- Творог - богат белком, кальцием и фосфором, которые укрепляют кости и зубы, поддерживают мышечную массу и улучшают состояние кожи, волос.
- Овощи - содержат витамины группы B, витамин C, клетчатку и антиоксиданты, которые поддерживают иммунитет, пищеварение и здоровье сердечно-сосудистой системы.
- Рыба - богата омега-3 жирными кислотами, полезными для сердца, мозга и суставов, а также является источником легкоусвояемого белка.
- Курица - отличный источник высококачественного белка, витаминов группы B и железа.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре