Диетолог объяснила, можно ли есть мясо ранним утром

Мясо можно съесть на завтрак через два часа после пробуждения, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, более раннюю трапезу предпочтительнее начинать с еды, которая легче усваивается, передает Day.Az.

"Конечно, можно [с утра есть мясо], но, когда мы просыпаемся, наше пищеварение еще находится в спящем режиме. Для переваривания нужно, чтобы наша поджелудочная железа уже как следует заработала. Поэтому ранний завтрак я бы посоветовала начать с чего-то более простого: смузи, фруктов, фруктовых салатов или каких-то легких каш. Через час-два уже можно есть мясо", - поделилась Мизинова.

Она добавила, что, если человек завтракает не сразу после пробуждения, а спустя час-два и при этом выпивает стакан воды перед едой, это помогает запустить пищеварительную систему. По словам диетолога, в такой ситуации повышается вероятность легкого усвоения белка.

"Конечно, если мы говорим о людях с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, то здесь нужен очень индивидуальный подход и разговор будет уже другим", - заключила Мизинова.