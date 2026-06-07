Названа идеальная добавка в кофе для заряда энергии на весь день

Диетолог Луис Милларес посоветовал добавить в утренний кофе один продукт для заряда энергии на весь день. Его рекомендацию приводит издание ABC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Миллареса, одной из лучших добавок в кофе является сливочное масло. Такой напиток не только зарядит энергией, но и улучшит когнитивные функции, а также снизит воспаление в кишечнике, утверждает специалист.

"Это сочетание идеально подходит для тех дней, когда вам нужен дополнительный заряд энергии, будь то для более интенсивной тренировки или для повышения концентрации внимания", - отметил доктор. Еще одним важнейшим преимуществом кофе со сливочным маслом он назвал поддержание кетоза

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