https://news.day.az/gurmaniya/1848159.html Обычная приправа оказалась защитником суставов от разрушения Ученые из Национального медицинского университета обороны Тайваня установили, что сочетание куркумина - активного вещества куркумы - и витамина D способно значительно замедлять разрушение суставного хряща при остеоартрите. Наиболее выраженный защитный эффект исследователи наблюдали при совместном применении этих веществ.

Обычная приправа оказалась защитником суставов от разрушения

Гурмания, 17 июля 2026 09:32 (UTC +04:00) 1 107
Обычная приправа оказалась защитником суставов от разрушения

Ученые из Национального медицинского университета обороны Тайваня установили, что сочетание куркумина - активного вещества куркумы - и витамина D способно значительно замедлять разрушение суставного хряща при остеоартрите. Наиболее выраженный защитный эффект исследователи наблюдали при совместном применении этих веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование проводилось на 30 крысах с экспериментально вызванным остеоартритом коленного сустава. В течение 12 недель животные получали витамин D, куркумин, их комбинацию или не получали дополнительного лечения. Затем ученые оценили степень отека сустава, способность крыс опираться на поврежденную конечность, состояние хрящевой ткани и уровень воспаления.

Оказалось, что и витамин D, и куркумин по отдельности уменьшали отек, снижали болевые проявления и замедляли разрушение суставного хряща. Однако максимальный эффект был достигнут при их совместном применении. У животных, получавших комбинацию веществ, толщина хряща почти соответствовала показателям здоровых крыс, а степень его повреждения оказалась примерно в три раза ниже, чем у животных без лечения.

Кроме того, комбинация витамина D и куркумина снижала уровень провоспалительных молекул TNF-α, IL-1β и MCP-1, а также усиливала работу антиоксидантной системы организма, которая защищает ткани от окислительного стресса.

По мнению авторов работы, совместное применение витамина D и куркумина помогает одновременно подавлять воспаление и уменьшать окислительное повреждение тканей, благодаря чему замедляется развитие остеоартрита. При этом исследователи подчеркивают, что результаты пока получены только в эксперименте на животных, поэтому для подтверждения эффективности такого подхода у людей необходимы клинические исследования.

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