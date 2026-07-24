Какие продукты стоит есть в жару

Из-за жары сердце и сосуды испытывают повышенную нагрузку. Однако некоторые продукты помогут пережить высокую температуру без последствий для организма, рассказала врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Виктория Осипова, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

- Стоит сделать акцент на продуктах, которые помогают поддерживать электролитный баланс и при этом не требуют от организма больших энергозатрат на переваривание, - отметила эксперт.

В жаркую погоду в рацион стоит добавить больше овощей и фруктов, орехов и нежирной рыбы. По словам Осиповой, можно приготовить холодные супы или тушеные овощи. В жару также можно есть кисломолочные продукты, они не перегружают ЖКТ.

Врач напомнила, что в жаркую погоду нужно соблюдать водный баланс. С потом организм активно теряет электролиты, а правильное потребление жидкости позволяет восполнить запас калия и магния, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".