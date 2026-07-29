Как рассчитать свою норму воды в жару

Потребность в жидкости зависит не только от температуры воздуха, но и от массы тела, уровня физической активности, возраста, состояния здоровья и даже влажности окружающей среды. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-хирург, кандидат медицинских наук "СМ-Клиника" Екатерина Саутина, передает Day.Az.

"Часто можно услышать совет пить два литра воды в день. На самом деле это очень условная рекомендация. Для одного человека такого объема может оказаться недостаточно, а для другого - наоборот, слишком много", - отметила врач.

В качестве отправной точки можно использовать простую формулу.

"Взрослому человеку требуется примерно 30-35 мл жидкости на каждый килограмм массы тела в сутки. Например, человеку весом 70 кг необходимо около 2,1-2,5 литра жидкости в день. При этом речь идет именно о всей жидкости, которую получает организм, а не только о чистой воде. В этот объем входят супы, напитки, молоко, а также вода, содержащаяся в овощах, фруктах и других продуктах", - объяснила специалист.

Летом потребность в жидкости закономерно возрастает.

"Если температура воздуха превышает 30 градусов, человек активно потеет, занимается спортом, работает на улице или долго находится на солнце, к своей обычной норме стоит дополнительно прибавить примерно 500-1000 мл жидкости, а при интенсивных физических нагрузках - еще больше. Потери жидкости при активном потоотделении могут достигать нескольких литров за день", - рассказала Саутина.

При этом ориентироваться исключительно на чувство жажды, по словам врача, не всегда правильно. У детей и пожилых людей этот механизм работает менее эффективно, поэтому они могут начать испытывать жажду уже тогда, когда организм частично обезвожен.

Хорошим ориентиром специалист назвала цвет мочи. Светло-соломенный цвет обычно говорит о достаточном потреблении жидкости. Темная концентрированная моча, сухость во рту, головная боль, слабость, снижение работоспособности и головокружение могут свидетельствовать о том, что жидкости организму уже не хватает.

При этом чрезмерное употребление воды также может быть небезопасным.

"Если пить значительно больше потребности организма за короткое время, можно нарушить водно-солевой баланс и снизить концентрацию натрия в крови. Такое состояние встречается редко, но возможно, особенно во время длительных спортивных нагрузок, когда человек восполняет только воду, не компенсируя потерю электролитов", - сказала она.

По словам специалиста, наиболее правильный подход - пить воду небольшими порциями в течение всего дня.