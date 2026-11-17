Фасоль может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и стать полезной альтернативой красному мясу из-за низкого содержания насыщенных жиров. Об этом диетологи из США Алисса Пачеко и Дрю Розалес рассказали в интервью изданию Eating Well, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Пачеко, в чашке вареной фасоли содержится около 15 г белка, 13 г клетчатки и менее чем 1 г жира.

"Бобовые могут заменить часть красного мяса в рационе, помогая получать необходимое количество белка без избытка насыщенных жиров. Активное потребление последних связано с повышением уровня "плохого" холестерина (ЛПНП), способных оседать на стенках сосудов", - рассказала эксперт.

Насыщенные жиры полностью "насыщены" водородом, поэтому они твердые и при избытке могут вредить сосудам. Ненасыщенные жиры имеют изломы в молекулярной структуре (двойные связи), из-за чего остаются жидкими и считаются полезными для сердца - эти жиры поддерживают эластичность мембран клеток, улучшают работу мозга и борются с воспалениями.

Пачеко отметила, что замена красного мяса бобовыми соответствует принципам средиземноморской диеты, в которой предпочтение отдается растительным источникам белка - орехам, семенам и крупам, таким как булгур и киноа.

Врач Розалес добавила, что регулярное употребление фасоли связывают не только с пользой для сердца, но и с меньшим риском диабета второго типа, некоторых видов рака и когнитивных нарушений. Она назвала средиземноморскую диету одной из наиболее изученных моделей питания.

По рекомендации диетолога, фасоль стоит включать в рацион не менее трех раз в неделю. Ее можно добавлять в супы и салаты, использовать в качестве гарнира или непосредственно заменять ею мясо в некоторых блюдах.