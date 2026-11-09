В августе 2026 года в интервью Надежде Стрелец врач Александр Шишонин заявил, что сливочное масло может быть полезнее фруктов.

Однако, как рассказала Gazeta.ru исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание" диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова, их нельзя сравнивать, а попытка заменить яблоко кусочком масла приведет к острому дефициту клетчатки и антиоксидантов, передает Day.Az.

"Сливочное масло - это эмульсия молочного жира (около 80%), воды и белка. Оно богато бутиратом, полезным для кишечника, конъюгированной линолевой кислотой (в масле от коров свободного выпаса) и витаминами A, E, K2. Однако оно же содержит более 50% насыщенных жирных кислот и холестерин. Современные данные показывают, что умеренное потребление масла нейтрально для здоровья сердца, если оно замещает углеводы высокой очистки, но становится рискованным, если замещает полиненасыщенные жиры. Фрукты представляют собой воду, растворимую и нерастворимую клетчатку, фруктозу, глюкозу, калий, магний, витамин С и тысячи фитонутриентов (флавоноидов). Калий во фруктах помогает выводить излишки натрия, снижая давление", - объяснила доктор.

По ее словам, контекст потребления определяет пользу этих продуктов. Столовая ложка качественного сливочного масла на тарелке тушеных овощей поможет усвоить каротиноиды (предшественники витамина А).

"Более здоровой альтернативой для повседневного использования являются спреды на основе оливкового или подсолнечного масел, обогащенные фитостеролами, так как они помогают дополнительно снижать уровень ЛПНП (липопротеины низкой плотности). Если стоит выбор типа жира, предпочтение следует отдавать ненасыщенным вариантам, таким как оливковое масло холодного отжима, авокадо, орехи и жирная рыба", - заключила врач.