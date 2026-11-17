Вместо брусники берите сливы и соевый соус.

Фрикадельки из ресторана при известном мебельном магазине когда-то покорили многих любителей вкусно перекусить после удачного шоппинга. Их повторяли дома и, по традиции, дополняли брусничным соусом.

Есть и другой вариант густой кисло-сладкой подливки - из перезрелых слив.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, британский кулинар Джесс Эллиот Деннисон поделилась его рецептом в The Guardian.

Как приготовить фрикадельки со сливовым соусом

На две порции подготовьте:

свиной фарш - 240 г;

яйцо - 1 шт.;

панировочные сухари - 45 г;

чеснок - 2 зубчика;

кунжут - 2 ст. л.;

растительное масло - 15 мл;

спелые сливы - 3 шт.;

паста мисо - ½ ч. л.;

соевый соус - 2½ ч. л.;

коричневый сахар - 1½ ч. л.;

семена фенхеля - ½ ч. л.;

молотая корица - на кончике ножа;

хлопья чили, соль и черный перец - по вкусу.

В оригинальном рецепте используют сырые свиные колбаски. Оболочку снимают, а начинку отправляют в фарш для фрикаделек. Дома же проще сразу взять обычный свиной фарш, приправленный специями.

Смешайте фарш с яйцом, сухарями, измельченным чесноком, семенами фенхеля, корицей и 1½ ч. л. соевого соуса. Посолите, поперчите по вкусу и сформируйте небольшие шарики.

Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте фрикадельки до румяной корочки со всех сторон. Только перед жаркой уберите сформированные фрикадельки в холодильник на 30 минут, как советовала шеф-повар Элина Улыбина-Бай. Охлажденные точно останутся кругленькими.

Далее добавьте к фрикаделькам кунжут и нарезанные дольками сливы.

Отдельно смешайте 200 мл горячей воды, пасту мисо, оставшийся соевый соус, коричневый сахар и чуть-чуть чили. Влейте смесь в сковороду, доведите до слабого кипения и тушите 8-10 минут, пока мясо полностью не приготовится, а сливы не размягчатся.

С чем подавать фрикадельки

Фрикадельки в сливовом соусе идут с удоном, отмечала автор рецепта Джесс Эллиот Деннисон. Ну а если захочется вспомнить чудо шведской кулинарной мысли, приготовьте классическое картофельное пюре.