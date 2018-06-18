Назван самый водонепроницаемый смартфон

Эксперты определили самые водонепроницаемые смартфоны.

Эксперты выбрали самый водонепроницаемый смартфон. Результаты исследования показали, что самым влагоустойчивым смартфоном оказался Samsung Galaxy S9 и его "брат" Galaxy S9+. Данному гаджету не страшны влага и пыль, передает Day.Az со ссылкой на İnforeactor.ru.

Также в список самых защищенных был включен iPhone X от американской компании Apple.

Среди недорогих моделей фаворитами стали южнокорейские Samsung Galaxy A3, A5, A8, китайский Huawei P20 Pro и LG G7 ThinQ.

Galaxy S9 и S9+ были представлены в феврале этого года. Смартфоны имеют Super AMOLED-дисплей с разрешением 2960×1440 пикселей и соотношением сторон - 18,5:9 точек....

Источник: https://inforeactor.ru/159005-nazvan-samyi-vodonepronicaemyi-smartfon