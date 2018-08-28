Mercedes-Benz создал 750-сильный электросуперкар в честь рекорда - ФОТО

Немецкая компания, решив воздать должное знаменитой "серебряной стреле" W125 Rekordwagen, анонсировала ретрофутуристичный проект Vision EQ Silver Arrow. Экспериментальный спидстер в серию, конечно, не пойдет, но намеком на будущее электрических "Мерседесов" определенно служит, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Суперкар вытянулся в длину на 5,3 м, но при этом - как и его идеологический гоночный предшественник - рассчитан на одного человека. Кузов концепта полностью выполнен из карбона и выкрашен в специально созданный оттенок под названием Alubeam Silver.

Дизайн прототипа стилизован под внешний облик фирменных суперкаров 30-х годов прошлого века, однако, само собой, наполнен ультрасовременными деталями. В их числе, к примеру, светодиодные акценты на кузове и "радиаторная решетка", умеющая проецировать изображения, уникальные колесные диски и особая отделка кокпита.

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Помимо кожи, натурального дерева и непременной ретро-стилизации, интерьер концепта получил цифровую приборную панель с функцией "дополненной реальности". Сенсорный монитор размещен на ступице рулевого колеса (которое больше похоже на штурвал) - именно здесь водитель может управлять дополнительными функциями концепта. Можно, к примеру, выбрать один из режимов работы силовой установки или запустить звуковую имитацию работы бензинового двигателя, причем создатели концепта предлагают целую библиотеку звуков. В ней имеются, допустим, звук работы фирменного V8 или болида "Формулы-1".

Относительно силовой установки концепта Mercedes-Benz в подробности вдаваться не стали: известно лишь, что электромотор, установленный на прототип, развивает до 750 л.с., а 80-киловаттная батарея обеспечивает запас хода в 400 км.

Конвейерных перспектив у Vision EQ Silver Arrow нет, однако, по слухам, построен он на вполне серийной платформе, созданной немцами для своих электромобилей. Таким образом, концепт не только отдает дань памяти "серебряным стрелам", но и демонстрирует возможности разработанной в Mercedes-Benz архитектуры.

Что касается W125 Rekordwagen, то именно этот болид в 1938 году установил мировой рекорд скорости, продержавшийся почти 80 лет. Под управлением Рудольфа Каррачиолы суперкар разогнался до 432,7 км/ч.

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