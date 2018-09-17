Xiaomi объявила о выходе MIUI 10

Xiaomi объявила о выходе глобальной стабильной версии фирменной прошивки для Android MIUI 10. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщается на официальном сайте оболочки.

Семь смартфонов компании получат обновлённую прошивку с улучшенными интерфейсом и системой навигации.

Апдейт доступен для моделей: Redmi Note 5/Pro, Mi 6, Mi MIX 2, Mi 5, Mi Note 2, Mi MIX, Redmi S2. Пользователи уже сообщают в соцсетях, что получили обновление. Известно, что для S2 MIUI 10 стала доступна уже 11 сентября в нескольких регионах.

Прошивка MIUI 10 оптимизирована под безрамочные смартфоны. С ней пользователь получит более удобный интерфейс и усовершенствованную систему навигации с помощью жестов.