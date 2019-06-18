Игровой кризис Amazon: компания закрыла секретный проект и увольняет сотрудников
Пока одни студии показывали свои игры на E3 2019, Amazon Game Studios увольняла сотрудников.
Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.
Что известно
Во время выставки студия объявила "множеству" сотрудникам о реорганизации, которая повлечет за собой увольнения. Разработчикам, которые оказались в списке, дали 60 дней для поиска новой работы внутри компании, и предложили выходное пособие, если те захотят уйти.
Amazon Game Studios работает над играми Crucible и New World. В студии готовился еще один неанонсированный проект, но из-за сокращений его отменили. Представитель Amazon подтвердил слухи, но не рассказал, сколько сотрудников покинули компанию.
"Эти шаги являются результатом регулярных циклов бизнес-планирования, когда мы выравниваем ресурсы, чтобы соответствовать развивающимся, долгосрочным приоритетам. Мы тесно сотрудничаем со всеми сотрудниками, затронутыми этими изменениями, чтобы помочь им найти новые роли в Amazon", - написал представитель.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре