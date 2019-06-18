Пока одни студии показывали свои игры на E3 2019, Amazon Game Studios увольняла сотрудников.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Что известно

Во время выставки студия объявила "множеству" сотрудникам о реорганизации, которая повлечет за собой увольнения. Разработчикам, которые оказались в списке, дали 60 дней для поиска новой работы внутри компании, и предложили выходное пособие, если те захотят уйти.

Amazon Game Studios работает над играми Crucible и New World. В студии готовился еще один неанонсированный проект, но из-за сокращений его отменили. Представитель Amazon подтвердил слухи, но не рассказал, сколько сотрудников покинули компанию.

"Эти шаги являются результатом регулярных циклов бизнес-планирования, когда мы выравниваем ресурсы, чтобы соответствовать развивающимся, долгосрочным приоритетам. Мы тесно сотрудничаем со всеми сотрудниками, затронутыми этими изменениями, чтобы помочь им найти новые роли в Amazon", - написал представитель.

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