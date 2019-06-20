Компания Amazon анонсировала третье поколение электронной книги Kindle Oasis с регулируемым цветовым оттенком дисплея.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Новый Kindle Oasis оснастили 7-дюймовым бумажно-белым экраном с плотностью пикселей 300ppi. По словам компании, в дисплее установили обновлённую технологию электронных чернил. Она использует 25 регулируемых по цвету светодиодов. Благодаря этому, пользователи могут устанавливать более холодные или тёплые оттенки экрана. Также дисплей может автоматически менять температуру, в зависимости от времени суток.

Новая модель Kindle Oasis получила ещё корпус с защитой от воды IPX8, а также модуль Wi-Fi 802.11n и слот для SIM-карты с 4G. "Читалка" поддерживает фирменные форматы файлов Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), а ещё TXT, PDF и др.

Третье поколение Kindle Oasis уже поступило в продажу. Есть версия на 8 ГБ ПЗУ с ценником в $250, а также модификация на 32 ГБ за $280.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!