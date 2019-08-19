https://news.day.az/hitech/1148393.html Xiaomi снизила цену на Redmi 7
Xiaomi снизила цену на Redmi 7
Недавно компания Xiaomi провела крупную распродажу в честь выхода своего первого смартфона Xiaomi Mi 1. В числе прочих акционных предложений бы и смартфон Redmi 7. Как оказалось, сниженная цена теперь стала постоянной, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.
Итак, в Китае Redmi 7 отдают за 699 юаней или около 99 долларов. Это за версию с 3/32 ГБ памяти, которая еще в марте (когда и состоялась презентация смартфона) стоил 120 долларов.
По-видимому, снижение цены связано со скорым выходом наследника Redmi 8. Скорее всего, именно его изображения и характеристики недавно появились в базе данных TENAA.
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