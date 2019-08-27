Facebook разрабатывает новый мессенджер под названием Threads. С помощью приложения пользователи смогут делиться контентом с "близкими друзьями" в Instagram, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации портала, помимо текстов, фото и видео пользователи смогут автоматически делиться своим местоположением, скоростью передвижения. Кроме того, предполагается, что Threads будет в автоматическом режиме отмечать, находится ли пользователь онлайн.

Как сообщает The Verge, приложение проходит внутреннее тестирование. В Instagram от комментариев отказались.

Приложение Instagram, предназначенное для размещения фотографий и видеороликов, было запущено в октябре 2010 года и изначально предназначалось лишь для мобильных устройств от компании Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же Facebook купила Instagram за $1 млрд.

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