Instagram намерен скопировать у TikTok ключевую функцию, сделавшую платформу для обмена музыкальными видео столь популярной. Указания на это нашла независимая разработчица Джейн Манчун Вон, исследовавшая код приложения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По её словам, новая функция Clips ("Клипы") позволит выкладывать в "истории" Instagram короткие видеофрагменты, а затем склеивать их в цельный ролик. В редакторе пользователи смогут накладывать музыку, менять продолжительность и скорость воспроизведения отрывков.

Внедрив Clips, в Instagram надеются отвлечь аудиторию от приложения TikTok, скачанного более миллиарда раз. "Китайский Vine" также позволяет снимать юмористические видеоскетчи, подпевать в такт известным исполнителям, накладывать фильтры, 3D-маски, спецэффекты и монтировать все это в 60-секундный ролик.

По итогам прошлого года TikTok стал четвертым по популярности неигровым приложением, уступив только WhatsApp, Facebook Messenger и Facebook. Как подсчитала ранее фирма Sensor Tower, в 2018 году его загружали чаще (663 миллиона), чем Instagram (444 миллиона).

Вон уточнила изданию Business Insider, что нашла новую функцию в Instagram еще в начале июля. В компании от комментариев отказались.

Instagram не впервой клонировать востребованную функцию у конкурирующего приложения. Самый известный пример - это формат "историй", позаимствованный у Snapchat. По собственной статистике Instagram на январь, исчезающие посты просматривают более 500 миллионов человек в сутки.

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