Instagram дал пользователям возможность примерять и покупать товары с помощью дополненной реальности. Пока эта функция доступна только некоторым избранным партнерам соцсети - всего паре брендов косметики и очков, и работает только в последних версиях приложения на Android и iOS, рассказывает ведущий передачи Вести.ru Филипп Трофимов, передает Day.Az.

При выборе товара пользователь может перейти в режим примерки и с помощью фронтальной камеры виртуально оценить, как будут смотреться на лице новые очки, тени, помада, пудра и так далее. Эта функция - продолжение стратегии Instagram по продвижению собственного инструмента для покупок. Instagram в этом случае получает процент с продаж. Естественно, создатели рассчитывают, что аудитория, которая сможет примерить товар, приобретет его с большей вероятностью.

Похожий инструмент уже больше года существует в Facebook - им, как и Instagram, владеет одна компания. И там он не стал востребованным. Но по мнению профильных изданий, в Instagram у этой функции больше перспектив. Все потому, что в сервисе сейчас крайне популярны маски, и пользователи могут воспринять инструмент с примеркой как продолжение этой моды.

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