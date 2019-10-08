Instagram уберет из своего интерфейса вкладку "Подписки", которая позволяла пользователям видеть, какие фотографии нравятся их друзьям и на какие аккаунты они подписываются. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление начальника отдела продукции компании Вишал Шаха, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он заявил, что пользователи не часто обращались к этой функции, а многие даже не знали о ее существовании.

"Люди не всегда знали, что кто-то видит их активность - сказал Шах. Значит, у нас есть функция, которая не выполняет своей прямой задачи, но удивляет людей, когда они узнают о ней".

Речь идет о том, что вкладка нередко становилась неприятным сюрпризом для некоторых пользователей. Так иногда они видели, что их друзья или близкие ставят лайки под неоднозначными публикациями. С исчезновением вкладки из приложения эта информация станет приватной.

Как отмечает издание, вкладка "Подписки" появилась в Instagram еще в 2011 году. В то время это был лучший способ найти новый контент. Однако со временем соцсеть запустила другие способы для поиска интересных публикаций.

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