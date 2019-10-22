Глава Amazon и по совместительству основатель частной аэрокосмическая фирмы Blue Origin Джефф Безос объявил о намерении сформировать "национальную команду" инженеров в рамках программы НАСА "Артемида" (Artemis) по возвращению людей на Луну. Как ожидается, специалисты Blue Origin сосредоточатся на разработке системы приземления Human Landing System, которая позволит двум астронавтам спуститься к поверхности спутника Земли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Первым человеком, ступившим на Луну, стал американец Нил Армстронг. Это произошло 50 лет назад - 20 июля 1969 года в ходе экспедиции корабля "Аполлон-11" (Apollo 17). Последняя, шестая высадка людей на Луну датируется 1972 годом.

Целью новой программы НАСА "Артемида" ставится отправка на Луну "первой женщины и следующего мужчины" к 2024 году. После 2028-го там предполагается начать строительство постоянной базы, которая будет рассчитана на 15 лет эксплуатации.

Помимо Blue Origin, НАСА помогают три другие частные компании - Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. У каждого партнера своя роль, пишет TechCrunch. Blue Origin займется проектированием систем и предоставит двигатель BE-7 для спускаемого аппарата Blue Moon, а также возьмет на себя ответственность за безопасность и обеспечение миссии.

Lockheed Martin и Northrop Grumman поучаствуют в создании посадочных элементов, а Draper будет отвечать за управление при снижении космического аппарата и авионику. "Northrop Grumman построила первый спускаемый аппарат, который теперь доставляет грузы на МКС, - сказал Безос, выступая на Международном конгрессе астронавтики (IAC) 2019. - А Lockheed Martin - это, насколько я знаю, единственная компания, которая фактически позволяет приземлиться на поверхность Марса. Они невероятно компетентны в космической отрасли".

Вместе с этим Blue Origin продолжает готовиться к отправке первых космических туристов. В феврале Безос заверял, что первый коммерческий запуск системы New Shepard, включающей в себя космический корабль и многоразовую одноступенчатую ракету для суборбитальных полетов, начнется уже в этом году.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!