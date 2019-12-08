Пользователи начнут смелее размещать свои фото и видео в Instagram, если не будут видеть число лайков под ними, считают в корпорации после внутреннего расследования, при этом ранее глава компании Адам Моссери называл кибербулинг главной причиной отказа от видимого пользователям счетчика лайков, сообщает Day.Az со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Соцсеть начала тестирование функции скрытия счетчика лайков под постами своих пользователей. Сообщалось, что участники эксперимента больше не увидят число просмотров и лайков под фотографиями и видео, опубликованных в ленте, кроме своих постов.

Внутреннее расследование в компании показало, что пользователи часто удаляют свои посты, не набравшие большое количество лайков. И с меньшим желанием публикуют свои новые видео и фото, опасаясь за реакцию подписчиков.

Нововведение начало действовать на территории Австралии, Бразилии, Ирландии, Японии, Канады, Италии и Новой Зеландии, а в середине ноября тестовый режим запустили по всему миру.