Xiaomi впервые стала лидером европейского рынка смартфонов

За три месяца, с апреля по июнь, в Европе было продано 50,1 млн смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Согласно данным Strategy Analytics, компания Xiaomi в минувшем квартале превзошла всех остальных поставщиков смартфонов на европейском рынке смартфонов. Указанный рынок в годовом выражении вырос на 14,4%, тогда как китайский производитель смог нарастить поставки на 67,1%. Это позволило ему занять 25,3% рынка.

За три месяца, с апреля по июнь, в Европе было продано 50,1 млн смартфонов. Компания Xiaomi продала 12,7 млн штук. Находящаяся на втором месте компания Samsung - 12,0 млн штук. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года южнокорейский производитель сократил поставки на 7,0%. По итогам квартала его доля равна 24,0%. Данные пяти наиболее крупных поставщиков приведены в таблице.

Аналитики объясняют восстановление рынка смартфонов продолжающимся восстановлением экономики, стабильным спросом со стороны потребителей, желающих обновить свои устройства, и появлением привлекательных недорогих моделей с поддержкой 5G.