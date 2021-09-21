Раскрыта реальная емкость батарей iPhone 13

Все новые смартфоны Apple получили более емкие аккумуляторы, чем предыдущие модели. Об этом сообщает издание 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Информация о реальной емкости аккумуляторов iPhone 13 появилась в базе данных регуляторов. Из нее следует, что устройства получили новые батареи. Так, младший iPhone 13 mini отличается элементом питания на 9,57 ватт-часа, что больше на 12 процентов, чем у iPhone 12 mini. Базовый iPhone 13 получил батарею на 10,78 ватт-часа - по сравнению с iPhone 12 рост составляет 15 процентов.

Pro-модели также отличаются улучшенными батареями. Так, iPhone 13 Pro имеет аккумулятор на 10,78 ватт-часа, iPhone 13 Pro Max - 16,75 ватт-часа. Это на 12 и 18 процентов больше, чем у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max соответственно.

Как отмечают журналисты, увеличение времени автономной работы достигается за счет оптимизации ОС и наличия более крупного аккумулятора. В частности, модели iPhone 13 действительно отличаются увеличенными батареями, из-за чего габариты смартфонов и вес стали больше.

Apple не раскрывает точных характеристик своих девайсов. На сайте компании указано, что iPhone 13 mini может проработать в режиме воспроизведения видео до 17 часов, iPhone 13 - до 19 часов, iPhone 13 Pro - до 22 часов, iPhone 13 Pro Max - до 28 часов.

Анонс новых смартфонов Apple состоялся 14 сентября. В линейку вошли четыре флагмана, продажи моделей начнутся 24 сентября.