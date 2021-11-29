Аппарат LRO сфотографировал Сатурн с орбиты Луны

Искусственный спутник Луны Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографировал Сатурн. Фотография была выложена на сайте NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) - это аппарат для исследования Луны, запущенный в 2009 году. Он обладает мощной камерой, основной работой которой является получение снимков лунной поверхности с разрешением до полуметра, но иногда с ее помощью можно фотографировать и другие объекты.

NASA опубликовало снимок Сатурна, сделанный LRO с высоты 90 километров над поверхностью Луны. На нем видна северная сторона его колец, которые, с этой стороны, находятся ниже его экватора.

Этот снимок было довольно тяжело получить, поскольку основная камера LRO рассчитана на съемку в полете над Луной со скоростью 1,6 километра в секунду, а следовательно - с маленькой выдержкой. Для качественного снимка Сатурна, напротив, необходимо выставить настройки, обеспечивающие максимальную яркость. Наблюдаемые кольца имеют диаметр около 270 тыс. километров и толщину около 10 метров.