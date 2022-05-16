Как продлить срок службы гаджетов?

Менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая предупредила об опасности скачивания вредоносных ПО, передает Day.Az со ссылкой на "Прайм".

По ее словам, наиболее вредоносным ПО являются программы-майнеры, которые загружают устройство на 100% и снижают его производительность. Часто они могут являться частью приложения или расширения для браузера.

Чтобы обезопасить себя от подобных программ и продлить жизнь устройству эксперт посоветовала скачивать необходимые файлы с первоисточников, в частности, с официальных сайтов разработчиков или компаний.

Также необходимо проверять новые файлы, особенно полученные из мессенджеров. Для этого стоит использовать антивирус.

"Внимательно относитесь к расширениям, которые устанавливаете для браузеров, и обновляйте операционные системы по мере выхода новых обновлений", - заявила Рудая.

Она добавила, что нужно регулярно просматривать галерею приложений: неиспользуемые лучше удалять или блокировать разрешения, выданные им ранее.