Анонсирован новый стандарт быстрой зарядки смартфонов UFCS

Китайская ассоциация стандартов связи анонсировала новый стандарт быстрой зарядки, который получил название UFCS (Universal Fast Charging Specification). Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработку поддержали крупнейшие производители электроники из КНР, включая Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi. Единый стандарт быстрой зарядки позволит унифицировать новые устройства, выходящие на рынок. В Китае надеются, что в будущем UFCS также поспособствует стандартизации быстрой зарядки во всем мире.

Пока UFCS предусматривает только две мощности - 45 Вт и 65 Вт. Ожидается, что в будущем стандарт будет включать и другие, более мощные зарядные устройства.