Обновление Windows 11 сломало принтеры пользователей

Обновление операционной системы Windows 11 под названием 22H2 сломало работу компьютера с принтерами пользователей. Как сообщает Neowin, в результате установки новой версии ОС некоторые сетевые принтеры исчезли из системы, а у других перестали работать многие функции, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По данным издания, установка Windows 11 22H2 приводит к нарушению работы важных функций принтеров, использующих драйверы Microsoft IPP Class Driver или Universal Print Class Driver.

Утверждается, что установка обновления в том числе лишает пользователей цветной печати и двусторонней печати. 22H2 также влияет и на другой функционал - возможность изменения размера и типа бумаги.

Microsoft заблокировала распространение Windows 11 22H2 на устройства, затронутые проблемой. Пользователи таких компьютеров не смогут получить обновление до тех пор, пока разработчик не устранит проблему. В компании не уточнили, как скоро появится корректная версия обновления.