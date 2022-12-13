Тарифы на радиочастоты будут определяться министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Кабмин, это нашло отражение в изменении в Правило по выделению, регистрации, использованию радиочастот и установлению платежей.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.