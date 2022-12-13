https://news.day.az/hitech/1519016.html Тарифы на радиочастоты будут определяться министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана
Тарифы на радиочастоты будут определяться министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана
Тарифы на радиочастоты будут определяться министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Кабмин, это нашло отражение в изменении в Правило по выделению, регистрации, использованию радиочастот и установлению платежей.
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