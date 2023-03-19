В Google и Meta «нашли» тысячи работающих впустую сотрудников

Тысячи сотрудников в техногигантах Meta и Google выполняют "фиктивную работу" и их наем не был связан с развитием рабочих проектов корпораций. Об этом заявил инвестор в сфере IT Кит Рабуа, сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все эти сотрудники были чужеродными для компаний, и подобная ситуация была правдивой в течение долгого времени, это был своего рода показатель тщеславия компании при найме сотрудников, ему поклонялись как ложному богу", - отметил он на мероприятии банковской фирмы Evercore.

Он пояснил, что оценка числа фиктивных работников в Google и Meta основана на его личных расчетах.

"Этим людям нечего делать, и это безусловно так и было, и вся их работа - фиктивная. Теперь все прозревают, и выясняется, что на самом деле эти люди только и делают, что ходят на собрания", - констатировал Рабуа.

По его словам, когда Google переманивала к себе все больше инженеров и технических специалистов лишь ради роста показателей найма, то не осознавала, как сама давала новым работникам настройку на то, что "они имеют право сидеть за своими столами и ничего не делать".

Кит Рабуа является исполнительным директором инвестиционной компании OpenStore и генеральным партнером венчурной компании Founders Fund. Он уверен, что крупные технологические фирмы сами и несут ответственность за чрезмерный наем, а массовые сокращения были обоснованными, но запоздалыми.

Рабуа неоднократно критиковал техногигантов и стартапы Кремниевой долины. В 2020 году он решился уехать из Калифорнии и переехать в Майами, штат Флорида. Среди причин для отъезда Рабуа назвал высокие налоги, растущий уровень преступности и либеральную политическую культуру в Сан-Франциско.