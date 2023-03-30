Производитель серий игр Sims и FIFA сократит сотрудников

Компания Electronic Arts (EA), являющаяся производителем серий игр FIFA и Sims, сократит 6% сотрудников. Об этом говорится в служебной записке главы компании Эндрю Уилсона, опубликованной на сайте EA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уделяя большее внимание своему портфолио, мы уходим от проектов, которые не вносят вклад в нашу стратегию, пересматриваем нашу деятельность в сфере недвижимости и реструктурируем некоторые из наших команд, - говорится в записке. - Ожидается, что эти решения затронут около 6% сотрудников нашей компании".

Телекомпания CNBC поясняет, что под сокращение попадут около 800 сотрудников. Численность штата EA составляла около 13 тыс. человек в марте 2022 года.