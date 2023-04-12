В WhatsApp появилась новая функция

Компания Meta начала интегрировать в WhatsApp бесплатный платежный сервис, который позволяет продавать и покупать товары внутри мессенджера без дополнительных инструментов. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первой страной, где стала доступна новая функция, стала Бразилия. По данным Reuters, корпорация Марка Цукерберга планирует сделать Бразилию испытательным полигоном для новых функций WhatsApp на долгое время.

Отмечается, что первыми доступ к платежной системе получили пользователи бизнес-клиента WhatsApp из числа представителей среднего и малого бизнеса. Крупные компании смогут воспользоваться новой услугой позже.

Reuters пишет, что платежный сервис WhatsApp был запущен Meta при помощи бразильских кредитных организаций вроде Mercado Libre, Mercado Pago, а также Itau Unibanco Rede и Cielo. Благодаря совместным усилиям компаний пользователи мессенджера в Бразилии теперь могут расплачиваться в мессенджере при помощи дебетовых и кредитных карт MasterCard и Visa.

О том, когда платежный сервис WhatsApp заработает в других странах мира, не сообщается.