Пользователей WhatsApp призвали удалить новую версию мессенджера

Из-за неизвестной ошибки пользователи мессенджера WhatsApp на Android не могут отправлять в переписках отснятые ими видеоролики. Об этом со ссылкой на жалобы на форумах и соцсетях сообщает портал 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Узнав о проблеме, мы проверили и столкнулись с той же проблемой: видеофайлы не отправлялись должным образом в течение последних 24 часов. Появляется всплывающее уведомление следующего содержания: "Не удается отправить это видео. Выберите другое видео и попробуйте снова". К сожалению, это [ошибка] сохраняется", - пишут журналисты.

Изучив все жалобы, в 9to5Google пришли к выводу, что ошибка появляется при отправке снятых на смартфоне видео - все остальные ролики отправляются без проблем. Кроме того, баг иногда проявляется и при отправке загруженных из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео. Вызывает ли сбой отправка видео в качестве документа (без сжатия), не уточняется.

Предполагается, что ошибка, из-за которой пользователи не могут отправить видео, появилась с обновлением WhatsApp на Android под номером 2.24.9.34. Единственным на данный момент решением является ручная установка более ранней версии WhatsApp под номером 2.24.8.85.

Разработчики мессенджера пока не комментировали ситуацию.

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