Nokia перевыпустит легендарный кнопочный телефон 25-летней давности

Компания HMD Global, владеющая правами на выпуск потребительской электроники под брендом Nokia, готовится к перевыпуску еще одного культового кнопочного телефона - Nokia 3210. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GSMArena, ссылаясь на официальный тизер, опубликованный кенийским подразделением вендора.

Данный анонс HMD Global приурочила к 25-летию модели. Оригинальный Nokia 3210 был выпущен в 1999 году. Устройство прежде всего известно тем, что стало первым массовым мобильником с внутренней антенной.

В GSMArena обратили внимание на то, что изображенный на тизере Nokia 3210 (2024) совсем не похож на оригинал. Дизайн новинки ближе к переосмысленному Nokia 6310, который тоже был представлен в 2024 году. Впрочем, компания HMD Global сама описывает новую модель как "сочетающую современный дизайн с ретро-интерфейсом". Так, например, в новом телефоне, как и в старом, будет доступна игра "Змейка".

Хотя HMD Global уже объявила о разработке ретро-телефона и даже раскрыла его дизайн, характеристики устройства компания решила держать в тайне до полноценного анонса. Кроме того, вендор не оставил никаких намеков на стоимость новинки.

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