В США назвали слабое место бомбардировщика B-21 Raider

Новые стратегические бомбардировщики B-21 Raider, которые строят для Военно-воздушных сил (ВВС) США, могут терять малозаметность во время дозаправки в воздухе.

Как передает Day.Az, об ахиллесовой пяте самолета нового поколения рассказали в публикации 19FortyFive.

"Основная проблема, связанная с B-21, заключается в сохранении малозаметности бомбардировщика во время операций по дозаправке. Процесс стыковки с топливозаправщиком и наличие штанги для дозаправки могут привести к снижению заметности B-21", - пишет издание.

Также в публикации допустили, что находящихся арсенале ВВС США самолетов-заправщиков может не хватить для обслуживания парка B-21. Всего планируют построить более ста "революционных" бомбардировщиков. Глава транспортного командования Пентагона генерал Рэндалл Рид отметил, что B-21 предъявляет более высокие требования в части транспортировки топлива. Автор предположил, что речь может идти о скорости воздушной заправки и запасе перевозимого топлива.