Синдром беспокойных ног: что делать, если сложно спать

Согласно исследованиям, данному заболеванию подвержен каждый десятый человек. И иногда люди даже не догадываются, что те неприятные ощущения в ногах, которые они испытывают во время сна, являются главным показателем синдрома. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, как можно побороть данный неврологический сбой.

Что это такое

Синдром беспокойных ног впервые был обнаружен Томасом Виллисом в 1672 году. Он писал: у некоторых людей, которые ложатся спать в кровать, сразу возникает шевеление сухожилий, рук и ног, сопровождаемое болезненными ощущениями, которые не дают заснуть человеку. СБН - это состояние, при котором в нижних частях конечностей возникает зуд, жжение, покалывание, различная пульсация и навязчивые ощущения. Особенностью этого расстройства является то, что при малейшем движении конечностью, неприятные ощущения сразу же пропадают. Поэтому человек, страдающий от СБН, начинает неосознанно дергать конечностями.

Неврологи отмечают: женщины мучаются от данного заболевания в два раза чаще, чем мужчины. Это связано с тем, что в организме женщины происходит дисбаланс дофамина - одного из нейромедиаторов в мозге, участвующего в контроле за движениями мышц.

Может ли он быть опасен

Синдром беспокойных ног не связывают с серьезными медицинскими проблемами. Он просто не дает выспаться человеку, нарушая его режим и ставя под угрозу работоспособность организма. При СБН вы перебираете ногами, вертитесь, ваш мозг находится в постоянном напряжении, а тело не может расслабиться. Постоянное недосыпание, вызванное синдромом беспокойных ног, может привести к развитию синдрома хронической усталости или депрессии. Но СБН может спровоцировать куда более неприятные последствия:

-Дефицит железа в организме

-Почечная недостаточность

-Поражение спинного мозга

-Ревматоидный артрит

-Повреждение в нервах рук и ног

Можно ли его распознать

Обратите внимание на ощущения, возникающие в нижних конечностях, в тот момент, когда вы неподвижны. Если у вас появляется дискомфорт и вы можете избавиться от него, просто пошевелив ногами или растянув мышцы, это является одним из симптомов синдрома.

Болезненные ощущения учащаются в вечернее время и глубокой ночью, поэтому утром и в течение дня вы можете не чувствовать никакого дискомфорта. Еще одной особенностью этого заболевания является подергивание ногами во время засыпания и самого сна.

А это лечится?

Чаще всего СБН проявляется в сочетании с сильной нехваткой важных микроэлементов.

Поэтому в первую очередь врач постарается устранить данную проблему и наладить баланс витаминов в вашем организме. В случае, если после назначения дополнительных элементов у пациента все еще останется синдром, то врач порекомендует изменить образ жизни, наладить рацион и режим.

Регулярно делайте ванночку для ног и легкий массаж мышц, чтобы улучшить их состояние и расслабить при сильном напряжении.

Сделайте все возможное, чтобы выспаться. Заранее готовьтесь ко сну, введите в привычку прогулку на свежем воздухе каждый вечер. Старайтесь ложиться и вставать в одно время.

Не забывайте об активном образе жизни. Движение предотвращает застои в мышцах и образование нервных узлов.

Сократите количество употребления кофеина. Отказ от крепкого кофе, чая, различных энергетических напитков может устранить проявление синдрома.

Ваша пища должна быть обогащена железом. Оно содержится в красном мясе, сухофруктах, морепродуктах, овощах темно-зеленого цвета. Если в вашем рационе будет присутствовать витамин С, это еще лучше скажется на вашем состоянии.