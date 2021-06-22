Раскрыта главная «хитрость» индийского штамма коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости раскрыл главную "хитрость" индийского штамма коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на.

По словам собеседника агентства, этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам. "Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки", - пояснил он.

Гинцбург отметил, что запас антител, который дает российская вакцина от коронавируса "Спутник V", достаточно высокий для защиты от всех известных на сегодняшний день штаммов.