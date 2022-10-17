Врач назвала синяки под глазами симптомом множества болезней

Кандидат медицинских наук, косметолог, дерматовенеролог Ирина Парфененкова рассказала, что синяки под глазами могут появляться из-за множества болезней: от стресса до проблем с сердцем. В беседе с "Лентой.ру" врач назвала заболевания с подобным симптомом, передает Day.Az.

По словам Парфененковой, причины появления синяков под глазами в полной мере не изучены, и их нельзя рассматривать как основной симптом какой-то болезни. Но есть заболевания, которые сопровождают изменения под нижним веком. В частности, появление темных кругов под глазами провоцируют эндогенные факторы: генетическая предрасположенность, поверхностное расположение сосудистой сети, анатомические особенности слезной борозды, тонкая кожа век.

Постоянный стресс, переутомление, недостаток сна, длительное нахождение перед экранами гаджетов, а также неправильный образ жизни с несбалансированным питанием, дефицитом витаминов, обезвоживанием и вредными привычками также увеличивают риск появления синяков, сказала врач.

Сказываются на внешности и возрастные изменения, пояснила Парфененкова. Если в молодом здоровом организме между кожей и тканями в области глаз присутствует небольшая жировая прослойка, то с течением времени она истончается. Из-за этого темные круги под глазами проступают даже у тех, кто не сталкивался с этой проблемой в юности.

Врач предупредила, что сочетание синяков под глазами с повышенной утомляемостью, вялостью, апатией, необъяснимым набором веса, скованностью в суставах может говорить о снижении функции щитовидной железы - гипотиреозе.

Цвет кожи под глазами может меняться и при заболевании сердечно-сосудистой системы или почек, добавила собеседница "Ленты.ру". А если одновременно с темными кругами беспокоят признаки расстройства пищеварения, то нужно обследовать желудочно-кишечный тракт.

Провоцируют появление синяков под глазами травмы кровеносных сосудов, аллергия, неправильно подобранная косметика, сообщила косметолог.

Чтобы снизить риск образования синяков, нужно изменить образ жизни, советует Парфененкова. Важно придерживаться здорового режима сна, ограничить употребление чая, кофе и соленостей (особенно на ночь), защищать кожу от солнечных лучей и пить достаточно воды.

Убрать синие круги под глазами помогут средства на основе витамина С и кофеина. Но средство нужно использовать не позднее чем за 1,5-2 часа до сна. Средство нельзя наносить близко к слизистой глаза, это может вызвать раздражение и утреннюю отечность. Если положительного результата не будет, следует обратиться к специалистам, заключила врач.